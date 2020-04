Mediaset, Cherubini: "Totti agente di Insigne non sarebbe assurdo, è nelle sue corde"

Marco Cherubini, giornalista Mediaset ed esperto di Roma, ha parlato della possibilità di vedere Francesco Totti come agente di Lorenzo Insigne ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "L'ipotesi Totti agente di Insigne non è assurda perché Francesco ha scelto questa strada. L'idea è particolarmente affascinante perché un grandissimo campione che gestisce le procure di giovani campioni intriga. Certamente Totti si è gestito da solo, è stato il procuratore di sé stesso. C'era suo fratello, c'era Vito Scala, ma Totti non s'è mai affidato a professionisti. Probabilmente ce l'ha nelle corde. E' una suggestione, non so quanto praticabile. C'è un grande feeling di Totti con gli altri campioni, la sua empatia è nota, è uno che riesce ad affascinare e coinvolgere".