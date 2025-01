Mediaset, Sabatini: “Inter ha già infortuni, il Napoli non avrà fatica ed il calendario…”

Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Pressing' in onda su Canale 5: "L’Atalanta ha qualcosa in meno e lo dice la classifica in questo momento. Inutile vedere cosa ha fatto nei gironi di ritorno dell’anno scorso. Valutiamo le ultime 7 giornate del calendario del Napoli e diciamo che il Napoli non avrà la fatica dell’Inter che ha già qualche problemino di infortunati e convalescenti. Il Napoli ha gestito bene anche l’addio di Kvara”.

