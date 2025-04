Mediaset, Sabatini su Conte: “Napoli non è un taxi, stavolta non ha la chiave d’uscita: come si giustificherà?”

Sandro Sabatini, giornalista, si è soffermato anche sul futuro di Antonio Conte nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: “Conte? l’equivovo sulla Juventus è che si libererà dal Napoli. Lui ha un triennale, se dà le dimissioni c’è bisogno di un presidente che le accetti. Non si può utilizzare il Napoli ma nessuna squadra come taxi, prendi e scendi quando ti pare.

Dipende da come finisce? No, secondo me da altro. A Conte stavolta manca la chiave d’uscita, alla Juve era 10 euro nel ristorante da 100, all’Inter era Hakimi ecc, stavolta Okafor ok ma nel momento in cui ti dirà c’è questo budget tu cosa gli dirai? Vai a Torino perché? Il rapporto peraltro è eccellente, non hanno mai affrontato questo tema molto dibattuto, ma rinviato a fine campionato”.