Mediaset, Trevisani sul rigore su Di Lorenzo: “Per step on foot ormai li danno tutti, perché qui no?”

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Pressing', soffermandosi sul rigore non fischiato su Di Lorenzo: "Non è una cosa grave, ma rigore per step on foot, il pestone, su 180 contatti hanno portato al rigore allora perché Di Lorenzo non deve prenderselo? Dateli tutti però a questo punto, altrimenti non c’è uniformità. Fanno schifo rigori così, ma dovete darli tutti a questo punto”.