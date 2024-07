Melli, clamorosa rivelazione su Juve-Perugia del 2000: "Abbiamo provato ad accordarci"

Emergono scottanti rivelazioni, a distanza, a proposito della partita tra Perugia e Juventus che ha deciso il campionato italiano nella stagione 1999/2000. L'ex attaccante degli umbri Alessandro Melli (nella foto di copertina), nel corso di un'intervista con il podcast "Non è più domenica", ha rivelato che ci sarebbe stato addirittura un tentativo di combine messo in atto ma non riuscito.

Ha raccontato Melli: "Eravamo salvi, non avevamo più niente da chiedere al campionato e si veniva da una settimana di polemiche per il gol di Cannavaro con il Parma. Quelli della Juventus erano scortati che sembravano pregiudicati. Gaucci era legato alla Lazio e al Banco di Roma, in settimana ci disse di fare tutto per vincere. Ci avrebbe dato anche un premio in caso di vittoria, mentre se avessimo perso ci avrebbe portato in ritiro in Cina".

Prosegue e conclude Melli a proposito dell'episodio: "Negli spogliatoi abbiamo provato a metterci d'accordo con i giocatori della Juventus per un pari, con loro che sarebbero andati a giocarsi lo spareggio. I bianconeri, soprattutto Davids, Zidane e Montero, non accettarono la proposta. Fu un pour parler nascosto tra i giocatori più importanti... Giocammo una partita irregolare che finì come finì (vittoria del Perugia e Scudetto alla Lazio, ndr) per un episodio".