Meluso rivela: "Con Giuffredi abbiamo avuto un disguido che si è risolto"

Nel corso della presentazione del libro "La strada di un sogno" dell'agente Mario Giuffredi, il ds del Napoli Mauro Meluso ha parlato dello stesso procuratore: "Avere un interlocutore diretto e leale è fondamentale, tranne quando gli si chiude la vena ed è meglio chiamarlo una settimana dopo. Ultimamente abbiamo avuto un disguido che è stato risolto per l'intelligenza, che ci contraddistingue. Avere una persona leale e diretta, e ho lavorato con Giuffredi anche in altri club, è un vantaggio. Perchè per le esigenze che si ha, spesso ci sono fraintendimenti che con Giuffredi non ci sono mai. È una dote che lo contraddistingue".