Mendil: "Anguissa improponibile! Perché Conte si è incaponito con Alisson?"

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“Quando è entrato Alisson Santos abbiamo visto sempre puntare l’avversario per poi calciare in porta. Cosa che non s’è vista senza di lui in campo"

L'ex calciatore Nassim Mendil, intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, ha commentato i temi principali in casa Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: “Per 60 minuti ho visto un Napoli privo di idee, poi per un attaccante diventa difficile creare problemi contro una difesa schierata come quella del Parma. L’idea di iniziare coi Fab Four dall’inizio era anche buona, ma tutti e quattro devono dare qualcosa in più".

Conte ha scelto i Fab Four rinunciando ad Alisson Santos dal primo minuto:

“Quando è entrato Alisson abbiamo visto sempre puntare l’avversario per poi calciare in porta. Cosa che non s’è vista senza di lui in campo. Mi dispiace dirlo, ma Anguissa è improponibile in questo momento, non può giocare, è fuori forma. Non capisco perchè Conte s’incaponisca a schierarlo dall’inizio ancora. Il brasiliano ha fatto vedere che voleva cambiare il corso della partita. Il Napoli è l’unica squadra di A che non tira da fuori area, il Parma lo ha fatto. Non capisco come sia possibile che il Napoli non calci in porta”.