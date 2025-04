Mendil esalta Neres: "Un giocatore che fa bene al Napoli e al calcio"

Nassim Mendil, ex calciatore, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: “Neres è un giocatore che mi piace tantissimo. Ha estro e fantasia. fa bene al Napoli e al calcio. Inventa giocate improvvise. Se torna integro fisicamente come prima dell’infortunio potrà risultare decisivo in questo finale di stagione.

Il modulo più adatto a questo Napoli è il 4-3-3 perché da’ equilibrio in fase difensiva ed in fase offensiva la tattica conta fino ad un certo punto, perché risulta decisivo l’estro dei giocatori talentuosi proprio come Neres ed il brasiliano con questo modulo può esprimersi al meglio".