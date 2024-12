Menez: "Raspadori mi piace tanto, ma il fatto che può giocare ovunque lo penalizza"

vedi letture

Jeremy Menez, ex calciatore e oggi opinionista, ai microfoni di DAZN ha parlato di Giacomo Raspadori, autore del gol vittoria per il Napoli contro il Venezia. Di seguito le sue dichiarazioni: "Raspadori è un giocatore che mi piace tanto. Nella sua fortuna c’è anche la sfortuna che lui è un giocatore che può giocare un po’ ovunque, e questo è un limite perché l’allenatore ti usa un po’ dove ha bisogno. E quindi non ha il posto fisso da titolare e magari non ti può fare una stagione bella e completa allo stesso posto”.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).