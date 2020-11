Meraviglioso Guardiola su Diego: "Non importa della tua vita, ma cosa hai fatto per le nostre!"

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "Tempo fa ho visto uno striscione in Argentina che spiegava Diego alla perfezione. Diceva: 'Non importa cosa hai fatto nella tua vita, ma cosa hai fatto per le nostre'. Credo sintetizzi al meglio ciò che è stato Maradona". Con queste parole Pep Guardiola ricorda l'ex fuoriclasse del Napoli e dell'Albiceleste. L'allenatore del Manchester City, "da innamorato del calcio", sarà sempre grato a Maradona perché "è stato l'uomo della gioia, del piacere, dell'impegno per il calcio, un mondo che ha reso migliore con le sue prestazioni e con quello che ha fatto per il Napoli e l'Argentina, qualcosa di incredibile". (ANSA).