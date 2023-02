Meret in mixed: "C'è ancora tanto da fare, dobbiamo stare sempre sul pezzo e concentrati"

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato nella mixed zone del Deutsche Bank Park di Francoforte dopo la vittoria contro l'Eintracht.

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato nella mixed zone del Deutsche Bank Park di Francoforte dopo la vittoria contro l'Eintracht: "Finale di Champions diventa un obiettivo? Dobbiamo pensare partita per partita come abbiamo sempre fatto, quest'anno ci sta portando grandi frutti. Oggi è stata un bella prestazione. E' stata una bella vittoria su un campo difficile ma ancora non abbiamo fatto niente, perché ci aspetta il ritorno dove non dobbiamo abbassare la guardia. In questa stagione stiamo dimostrando grande solidità e concretezza. C'è determinazione da parte di tutti. Ci piace proporre gioco ed avere posseso palla, dobbiamo continuare a fare ciò che ci sta chiedendo il mister. Lavoriamo con la giusta mentalità, senza concedere nulla".

Sul qualificazione: "Non dobbiamo abbassare la guardia, come ho detto prima. Non dobbiamo pensare di avere già la qualificazione in tasca. Abbiamo due gol di vantaggio però se non si affronta la gara di ritorno con la giusta determinazione poi diventa difficile. Alle volte un episodio può cambiare una partita e la stagione. Dobbiamo stare sempre sul pezzo e concentrati".