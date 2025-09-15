Meret-Milinkovic, Mazzantini: "Serve gerarchia! Il primo portiere deve giocare tranquillo..."

Andrea Mazzantini, ex portiere, è intervenuto a TuttoMercatoWeb.com per parlare di alcuni estremi difensori protagonisti in questa stagione di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

A Napoli è più chiaro fin da subito che ci sarà alternanza. Giusto?

"Si parla di calcio moderno, io la vedo come una cosa sbagliata. La gerarchia deve esserci. Il portiere deve avere la tranquillità di giocare. Se io gioco e l'allenatore fa giocare il secondo, poi se il secondo fa bene a me fa rodere... La testa di un portiere funziona così. Poi MIlinkovic-Savic ha preso un gol evitabile con la Fiorentina. Tornando a Juve-Inter, ho visto anche dei gol presi da Di Gregorio... ho visto tanti errori ecco".

Sommer ha subito due gol in particolare molto discussi contro la Juventus. Su Yildiz e Adzic ha sbagliato in modo evidente?

"Sto notando tanti errori dei portieri, per questo non darei troppe colpe a Sommer, che evidentemente ha sbagliato. Secondo me si sta tralasciando un po' la tecnica, per sviluppare il gioco con i piedi. La priorità come dicevo per un portiere deve essere quella di parare. Ho avuto i migliori come tecnici, da Villiam Vecchi, Negrisolo, Persico, Castellini, Marcello Grassi. Da ognuno ho appreso qualcosa. Il portiere si evolve, ma non bisogna dimenticare ciò che questi grandi ci hanno lasciato".

Si parla di Josep Martinez titolare con l'Ajax. È un messaggio pericoloso per Sommer?

"Il portiere deve sapere che ci sono gerarchie. Logicamente quando sbagli devi cambiare qualcosa. La prima cosa che cambia una squadra è il portiere, la seconda l'allenatore. Parliamo di una cosa normale, anche se non giusta. Che diano l'opportunità a un ottimo portiere come Josep Martinez. Per uno che subentra a un portiere che non sta facendo bene è più facile. A me non andò così...".

Il migliore in Serie A è Svilar?

"Sicuramente è stato il migliore l'anno scorso, se si conferma anche quest'anno fa vedere di essere molto, molto forte. Prenderei in considerazione anche Caprile. Per me è forte, molto in prospettiva".