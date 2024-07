Mertens: "Dopo il ritiro vivrò a Napoli, cresco mio figlio Ciro come un vero partenopeo"

L'attaccante, ora in Turchia al Galatasaray, ha parlato dei suoi piani dopo il ritiro dal calcio giocato ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Dries Mertens e Napoli: una storia d'amore senza fine. L'attaccante, ora in Turchia al Galatasaray, ha parlato dei suoi piani dopo il ritiro dal calcio giocato ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Dopo il ritiro, però, tornerà a Napoli…

"Voglio vivere lì. Mi manca la mia casa, così come tanti aspetti della mia vecchia vita. Uscivo senza auto, passeggiavo in centro e cenavo in mezzo alla gente. Era la mia dimensione".

Oggi si sente belga o napoletano?

"Mia moglie me lo chiede spesso. Quando torno in Belgio, così come a Istanbul, giro per strada e mi sento napoletano. È stato un amore a prima vista, con la cena a Marechiaro subito dopo la firma del contratto. Sto anche provando a crescere Ciro, mio figlio, come un vero partenopeo. Piano piano imparerà".