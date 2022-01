Mertens non chiamerà il figlio Ciro? Il belga: "Duello con mia moglie, penso vincerà lei..."

"Due mesi ancora, ci siamo" dice Dries Mertens parlando al Corriere dello Sport. Nella sua lunga intervista si parla anche del figlio che sta per nascere, sui social aveva lasciato intendere si sarebbe chiamato Ciro, anche se forse non sarà così. Lo spiega proprio l'attaccante del Napoli senza fare riferimenti al nome Ciro ma lasciando intendere che lui vorrebbe chiamarlo così: "Siamo duellando io e Kat, ho un po’ di tempo ancora per provare a convincerla, anche se ho il sospetto che alla fine vincerà lei. Però me la gioco".