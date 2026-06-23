Messi-Maradona, Del Genio: "Diego ha vinto un Mondiale quasi da solo. C'è differenza..."

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"Il calcio è diverso, i paragoni sono assurdi, sono due fenomeni in due epoche divese. Maradona poteva essere fenomeno in qualsiasi epoca, così come Messi. Sono giocatori fantastici e basta". Lo ha detto Paolo Del Genio a Linea Calcio parlando del solito paragone tra Messi e Maradona: "Diego ha vissuto in un altro calcio. Si è sempre detto che oggi gli avversari del Napoli avrebbero chiuso le partite in nove e quindi con le goleade del Napoli.

Prima invece c'erano più falli consentiti. Ma, ripeto, stiamo parlando di due giocatori che hanno fatto cose straordinare. Messi ha numeri superiori ma ha giocato in suqadre superiore. L'impresa epica dei primi scudetti a Napoli o un Mondiale con compagni un po' più 'scarsolini' sono due cose diverse visto che il calcio è comunque uno sport di squadra".