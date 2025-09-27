"Mi sposterei, ma ricordate Ferlaino?", l'ex presidente replica ad ADL: "Brevi momenti no..."

"Se io potessi avere la stessa casa che ho a Roma a Napoli, mi sposterei subito. Solo che a Napoli non si può fare perché poi mi vengono a scrivere di tutto sotto casa. Ho visto quello che hanno combinato al povero Ferlaino, a Napoli si può stare solo in albergo", la dichiarazione di Aurelio De Laurentiis è stata commentata proprio da Corrado Ferlaino, intervistato quest'oggi dal quotidiano Il Mattino. Di seguito l'estratto in questione:

"Ci sono stati momenti negativi ma sono stati appunto momenti, dunque molto brevi. I napoletani mi amano ed è un amore da sempre ricambiato. De Laurentiis non vuole prendere casa qui? Giusto che faccia come crede. Intanto, se posso esprimere un parere sulla sua gestione, dico che sta facendo davvero bene. E un’altra cosa: se potessi, se non fossi ancora pieno di lavoro, me ne andrei a vivere a Capri".