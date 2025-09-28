Rileggi live Milan, Allegri in conferenza stampa: "Scudetto? Napoli favorito, a noi mancano 64 punti per la Champions"

Al termine del match contro il Napoli, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Meazza di Milano per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

Che partita è stata? "Ora avvertono il pericolo giusto. Il primo tempo è stato tecnicamente valido da entrambe le parti, poi nella ripresa il rigore ci ha messo in 10, ma abbiamo difeso molto bene, siamo stati molto bravi. Chi è entrato ha dato una mano. Era un test importante, contro un Napoli veramente forte".

Come sta la squadra? "Questa squadra ha dei giocatori tecnicamente molto validi. Abbiamo ancora Leao in ritardo di condizione, anzi ha giocato anche troppo anche a causa delle necessità della partita. Abbiamo alternative valide. L'importante è che l'obiettivo di ognuno di noi sia comune: giocare la Champions l'anno prossimo. Ora godersi la vittoria, ma poi torniamo a lavorare da domani".

Ora una settimana speciale... "Speciale no, perché devo preparare la partita. Sarà sicuramente una partita in cui proverò emozione, ci ho passato 8 anni lì".

Ridirebbe che il Napoli è la favorita numero uno? "Assolutamente sì, anche perché è la detentrice dello Scudetto. Noi dobbiamo lavorare passo dopo passo per migliorare. I nostri due giovani, Bartesaghi e Atekhame, cresceranno molto: la società mi ha messo a disposizione giocatori di caratura internazionale che aiutano i più giovani".

La squadra ha occhi diversi? "Ho trovato un gruppo di ragazzi che ha voglia di fare e di lavorare, che sa benissimo che l'obiettivo è tornare in Champions. Per arrivarci mancano ancora 64 punti per arrivare in Champions, quindi bisogna piano piano viaggiare, con calma, gustandoci la vittoria, ma senza esaltarsi troppo".

Il Milan non è più un oggetto misterioso? Aumenta la responsabilità? "Quando giochi al Milan la responsabilità ce l'hai per forza. Il nostro obiettivo è arrivare a marzo per giocarci le nostre chance".

Molto bene Fofana... "Fofana ha qualità importanti, credo possa arrivare migliorare ancora in fase realizzativa".