Milan, Allegri: "Trovato un Napoli forte, dopo il rosso capito come dovevamo difenderci"

vedi letture

Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Milan Tv dopo il 2-1 contro il Napoli: "Abbiamo trovato un Napoli forte. È stata una bella partita. Dopo il rosso la squadra ha capito come dovevamo difenderci e cosa dovevamo fare per arginare il Napoli".

Sulla partita: "Oggi per noi era un test importante, anche giocando in 10 a livello di sofferenza. Nel primo tempo potevamo gestire meglio la gara, ogni tanto abbiamo forzato troppo la giocata. Dobbiamo capire i momenti, dovevamo gestirla di più la palla, capire quando accelerare e quando gestirla. La cosa che mi è piaciuta di più è che stiamo diventando squadra".

Sull'anima della squadra: "La gestione delle difficoltà è importante, anche su questo stiamo crescendo. Giusto festeggiare la vittoria nel primo big-match, ma da domani pensiamo subito alla Juventus".