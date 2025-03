Milan, Conceicao a Dazn: "A Napoli per vincere! Obiettivi? 4º posto e Coppa Italia"

vedi letture

Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN in vista della sfida di stasera contro il Napoli: "Stanno tutti bene e abbiamo un giocatore che non può giocare, Musah che è squalificato, il resto del gruppo è praticamente tutto a disposizione. Sono contento per quello, anche per queste due-tre settimane che abbiamo potuto lavorare in modo diverso. Siamo pronti per questa gara, si va ad affrontare una squadra molto complicata".

Per la classifica siete quasi obbligati a vincerla? "Noi prepariamo tutte le partite per vincere, non per pareggiare o per un altro risultato. Una squadra come il Milan non può pensare altro, deve lavorare sempre e preparare le squadre per vincere”.

Avete fatto bene nei big match, è un'iniezione di fiducia? "Non pensiamo al passato, la fiducia viene dal lavoro che si fa in settimana non dalle partite passate. I giocatori sono stati bravissimi anche nella comunicazione che hanno fatto quando erano in nazionale, come si sono allenati, i viaggi, quello mi dà fiducia".

Come sta Gimenez? "Ha avuto problemi alla caviglia ma già è passato, si allenato gli ultimi giorni ed è a disposizione come gli altri".

Le rivali per il quarto posto sono ancora alla vostra portata: "Voglio concentrarmi sulla partita di domani che è la cosa più importante. A noi piacciono le grandi sfide, i giocatori si allenano per questo. Avere partite così importanti come la semifinale di Coppa Italia è un onore. La prossima partita è sempre la più importante".

Sulla società: "Il mio obiettivo è lavorare con i giocatori e fare risultati, gli obiettivi sono il quarto posto e la Coppa Italia, sennò non ero qua".