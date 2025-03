Milan, Conceiçao: "Io il Conte portoghese? No, ma abbiamo la stessa passione"

vedi letture

Domani sera alle 20.45 lo stadio Diego Armando Maradona sarà teatro della sfida tra Napoli e Milan, gara valevole per il 30° turno di Serie A Enilive e che mette in palio per entrambe le squadre punti molto importanti anche se per obiettivi molto differenti. Questo pomeriggio, direttamente dal centro sportivo di Milanello, ha preso la parola il tecnico rossonero Sergio Conceicao in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni.

Prima sfida contro Conte. Che partita si immagina? Perché serve vincere a Napoli? "Ho sfidato Antonio da calciatore, ci siamo affrontati tante volte. Vero, da allenatore è la prima volta. Partita difficile e importante per gli obiettivi che abbiamo, non dobbiamo nascondere i nostri obiettivi. E per quello è importante il risultato di domani. Abbiamo lavorato per vincere, conoscendo le qualità dell'avversario".

Quanto ti stimola il confronto con Conte? È tra i tanti nomi... "Io non ho bisogno di rassicurazioni, sono qua per fare il migliore lavoro possibile. Passo questa passione ai giocatori: il paragone con Antonio è per questo, la passione. Al di là della passione per il calcio, siamo appassionati della vita, del calcio, della famiglia, degli amici. Vedo che anche Antonio è un po' così. La cosa più importante è Napoli-Milan. Non mi sento il Conte portoghese"