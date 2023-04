Milan, Pioli a Sky: "Fortunati all'inizio. Buon risultato perché la gara è stata equilibrata"

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 1-0 contro il Napoli.





Tre gare col Napoli in stagione molto diverse: la prossima come sarà? “ E’ sempre così. Cambiano le situazioni e le posizioni degli avversari. Poi sono i momenti della partita che decidono i cambiamenti tattici e l’aspetto mentale conta. Giochiamo contro una squadra di qualità, che ti può colpire in ogni momento ”.

Con questa vittoria cambiano le percentuali?

“Prima della gara pensavo 50-50, adesso il tutto rimane invariato”.

Maldini sogna la finale, lei ha parlato dell'importanza dei sogni per la vittoria dello scudetto: sommati cosa fanno?

“E’ bello sognare di notte, ma ancora di più lavorare di giorno per realizzare i propri sogni. In questi anni abbiamo sempre pensato una partita alla volta. Adesso testa in campionato, poi l’obiettivo è di andare avanti”.

Cosa vi è mancato in avvio e nel finale?

“Abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna, ma non abbiamo mai perso gli equilibri e concesso quello che dovevamo concedere ad una squadre di qualità. Nel finale non abbiamo concluso bene: c’è il rimpianto per il mancato secondo gol, ma abbiamo tenuto la qualificazione aperta e andremo a giocarcela con le nostre possibilità".

Era meglio abbassare Tonali o Bennacer rispetto a Krunic?

"Krunic sta facendo bene lì davanti, poi loro ci hanno chiuso bene le linee di passaggio. Abbiamo provato a sviluppare per quello che avevamo preparato".