Milan, Pioli dopo il 2-0 alla Juve: "Col Napoli abbiamo giocato meglio"

Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri, è stato intervistato da MilanTv al termine di Milan-Juventus 2-0: “Credo che dal punto di vista tecnico abbiamo giocato meglio col Napoli, ma dal punto di visto mentale, dell’energia e dell’intensità sia stata di altissimo livello. Abbiamo saputo lottare, soffrire insieme per 95 minuti. Una vittoria meritata”.

Ti sei fatto un bel regalo per il tuo terzo anno al Milan:

“Il più bello che potessi pretendere. Mi sento benissimo col club, con i giocatori, con i tifosi fantastici che abbiamo. Siamo solo all’inizio della stagione, dobbiamo spingere: è un mese importante. Soddisfazione, ma da stasera si pensa a martedì”.

La reazione dopo il Chelsea:

“Siamo una squadra giovane, mentalmente il finale del campionato dell’anno scorso ci ha dato più consapevolezza, soprattutto quando non riesci a mettere in campo le tue qualità: non ho una squadra sbruffona o presuntuosa. Ha analizzato bene la partita col Chelsea, oggi ha voluto dimostrare che è stata solo una serata storta. Una squadra forte mentalmente riconosce le opportunità e stasera lo hanno fatto”.