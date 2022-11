Milan, Pioli: "Napoli? Vogliamo arrivare alla sosta con la miglior classifica possibile"

L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport al termine di Milan-Spezia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport al termine di Milan-Spezia.

Mister, lei l’ha mai fatto un gol come quello di Giroud? “No, l’ho subito da Totti. C’ero io in panchina alla Lazio (ride, ndr). Una gran palla di Tonali e gran gol di Oli. Ce la siamo complicata. Può succedere di prendere gol, non dobbiamo smettere di giocare: la squadra però continua a crederci, vittoria sofferta”.

Una risposta al Napoli? “Sappiamo che dobbiamo fare tanti punti, vogliamo arrivare al 13 novembre con la classifica migliore possibile. Dobbiamo fare la corsa su noi stessi. Il primo tempo mi è piaciuto, dobbiamo migliorare per chiudere la partita”.

È un gruppo che arriva al gol alla fine perché spensierato? “Spensierato no, fa parte della nostra mentalità di credere in quello che facciamo e rimanere in partita. Per quanto riguardo la mentalità e il carattere non siamo secondi a nessuno”.