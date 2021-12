Milan, Pioli: "Scudetto? Ci proveremo, ma volevamo andare avanti in Europa"

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha analizzato ai microfoni di Infinity+ il ko interno di stasera contro il Liverpool: "Ci dispiace tanto uscire dall'Europa, sarebbe servito più ritmo e più qualità, ma non ci siamo riusciti. Non abbiamo avuto ritmo con la palla e sbagliato alcuni movimenti, ad esempio quando abbiamo subito il secondo gol, sulla pressione avversaria".

Cosa il Milan non avrebbe dovuto fare?

"Non avremmo dovuto subire due gol così, ci sono degli errori nostri oltre alla bravura dell'avversario".

Rammarico per le assenze: coi cambi non ha potuto incidere.

"Le stagioni sono così, capitano questi momenti e la squadra ha tenuto bene il campo, specie nel primo tempo. Sul secondo gol ci siamo disuniti, anche se per generosità i ragazzi ci hanno provato fino alla fine".

L'Inter l'anno scorso è uscita dalla Champions e ha vinto lo Scudetto.

"Sì ma noi volevamo andare avanti in Europa. Ora proveremo ad ottenere il massimo in campionato".