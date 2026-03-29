Milan, Pulisic a secco da 4 mesi: "Sono deluso, devo fare sicuramente meglio"
Usa travolti dal Belgio 5-2: dominio Red Devils dopo il vantaggio americano
Gli Stati Uniti escono con le ossa rotte dall'amichevole contro il Belgio, sconfitti per 5-2 in una serata da dimenticare. La gara sembrava iniziata nel verso giusto con il vantaggio firmato McKennie, ma poi è stato dominio assoluto dei Red Devils. A segno Debast, Onana — con un bell'assist di Saelemaekers per il tiro a rimorchio — De Ketelaere e una doppietta di Lukebakio. Inutile la rete finale di Agyemang per il definitivo 2-5.
Pulisic ancora a secco con gli USA: "Devo concretizzare, mi aspetto di fare meglio"
Serata negativa per Christian Pulisic, che non riesce a sbloccarsi con la maglia della nazionale americana. Il digiuno di reti, iniziato a novembre 2024, si allunga nonostante alcune buone occasioni non sfruttate nel corso della partita. Il capitano degli USA esce al 71° minuto, quando il punteggio è già sul pesante 1-4 per il Belgio. A fine gara, amareggiato, dichiara a ESPN: "Sono deluso, devo concretizzare le mie occasioni. In certi momenti mi aspetto di fare meglio, senza dubbio."
Saelemaekers e De Winter brillano con il Belgio: i rossoneri protagonisti nell'amichevole. 70' per De Bruyne
Sul fronte belga, buona prova per i due milanisti in campo e per De Bruyne. Alexis Saelemaekers, titolare, disputa circa un'ora di gioco di buon livello risultando decisivo nell'azione del secondo gol con un assist di qualità per Onana. Koni De Winter entra invece al 62° minuto al posto di Mechele, sistemandosi al centro della difesa nel momento in cui la partita era già in cassaforte per i Red Devils. 70' per De Bruyne.
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