Italia, Politano: "Mondiale? È la mia ultima occasione, ci tengo tantissimo"

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Matteo Politano ha rilasciato diverse dichiarazioni nell'intervista a Vivo Azzurro in vista dell'imminente sfida dell'Italia contro la Bosnia di martedì sera.

Sulla chance di andare al Mondiale

"Sappiamo tutti quello che ci giochiamo. Per me e per qualcun altro non più giovane sarà probabilmente l’ultima occasione, ci teniamo a sfruttarla. Agli italiani chiedo di starci vicini, devono sapere che daremo il massimo per andare a questo Mondiale”.

Sulla gara con l'Irlanda del Nord

"Era fondamentale liberarci da questo peso che avevamo durante la partita, soprattutto nel primo tempo vedevamo qualche mostro. Appena siamo riusciti a fare il gol dell’1-0 ci siamo sbloccati. Siamo felici di aver raggiunto questo primo traguardo. Siamo concentrati e adesso abbiamo fortunatamente qualche giorno per recuperare le forze e per prepararci a quest’altra battaglia”.

Sulla gara con la Bosnia

“Dobbiamo partire forte e non farci condizionare né dagli avversari né dal clima. Siamo abituati a giocare con le pressioni. La nostra forza sta nell’aiutarci sempre, in qualsiasi circostanza. Anche nell’ultima partita credo si sia visto che andiamo tutti dalla stessa parte”.

Su Gattuso

"L’ho ritrovato ancora più carico rispetto al Napoli. Il mister è uno che ci tiene tantissimo al gruppo, non vuole egoismi. È un grande motivatore e chiede sempre il massimo a tutti, sia in partita sia in allenamento".