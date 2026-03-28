Come finirà Bosnia-Italia? Zazzaroni prevede tanta fatica, Caressa: "1-3 e gol di Pio"

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Nel corso di 'Deejay Football Club', il conduttore e telecronista Sky e il direttore del Corriere dello Sport hanno dato i loro pronostici per la sfida in Bosnia.

Martedì l'Italia di Gennaro Gattuso si gioca il pass per i Mondiali 2026 nella finale dei playoff delle qualificazioni fuori casa contro la Bosnia. Nel corso di 'Deejay Football Club', trasmissione in onda su Radio Deejay, il conduttore e telecronista Sky, Fabio Caressa, e il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, hanno dato i loro pronostici per la sfida in Bosnia.

Caressa si è sbilanciato: "Vince 1-3 l'Italia. Segna Pio Esposito, per esempio su cross di Palestra". Zazzaroni: "Credo che Pio Esposito giocherà dal primo minuto, perché Retegui lo vedo maluccio da tempo. Si è anche allenato da solo un po' prima per recuperare la condizione, ma credo che poi siano più compatibili Esposito e Kean. Di Galles-Bosnia ho beccato sia il gol di James che quello di Dzeko. Secondo me a Zenica vinciamo 1-0 ma con tanta fatica e nei supplementari secondo me, così ci caghiamo sotto perbenino. Tanti dicono 2-1 per noi, si respira abbastanza ottimismo. E altri radio ascoltatori dicono basta 3-5-2".