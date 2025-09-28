Milan, Rabiot: "Avevamo gara in mano. Poi rigore e rosso hanno cambiato tutto, ma difeso bene"

Al termine del match vinto contro il Napoli, il centrocampista rossonero Adrien Rabiot ha parlato a Milan TV: "Siamo entrati bene in campo, abbiamo fatto due gol. Avevamo la partita in mano, poi il rigore e il rosso hanno cambiato tutto, ma abbiamo difeso bene tutti insieme".

Sul gruppo: "Sono tutti bravi, tutti entrano con la giusta mentalità. Anche chi entra dopo entra bene in campo. La mentalità è quella giusta, dobbiamo continuare così. Dobbiamo restare umili, non abbiamo fatto ancora nulla. Questo è lo spirito che dobbiamo avere".

Sulla Juventus: "Sarà un altro test contro un'altra squadra forte. Ma siamo fiduciosi e andremo lì con voglia di fare risultato. Poi ci sarà la sosta, quindi sarà importante ottenere un risultato positivo".