Podcast Milanese: "Il Napoli impressiona visto il potenziale di miglioramento in attacco"

vedi letture

A intervenire a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e dirigente Mauro Milanese.

Napoli e Inter, cosa la impressiona di entrambe? E le debolezze?

"Il Napoli sta riscattando la stagione deludente dello scorso anno. Penso che l'Inter abbia il pregio di attaccare con tutti i reparti e dà un segno di compattezza. Chi mi impressiona di più? Il Napoli, visto ancora il rendimento medio di Lukaku e con un potenziale di miglioramento davanti. Inter? Ricordiamo sempre che ripetersi è sempre difficile".

Napoli, Kvaratskhelia in uscita. Che ne pensa?

"A Conte non piace tanto Kvaratskhelia, forse perché meno 'soldatino'. E' stata gestita male la situazione, dopo la vittoria dello Scudetto non è stato rinnovato a cifre importanti, come dovrebbe essere per uno di livello come lui. Mi dispiace per i tifosi, vedere soprattutto due grandi big come Osimhen e Kvara finire in questa maniera".

Ma Frattesi che farà?

"Io lo terrei, e poi non metterei in difficoltà una squadra. Farei le valutazioni a fino anno. E' entrato in un'Inter vincente, è stato buono un anno e vuoel dimostrare di meritare più minutaggio".