Min. Sport: "Spalletti guida ideale per questa Nazionale. Non possiamo non essere ambiziosi"

TuttoNapoli.net

Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha rilasciato una breve intervista a margine della sua visita alla Nazionale italiana in vista dell'esordio a Euro 2024 contro l'Albania: "Quando inizia una competizione non possiamo che essere ambiziosi, senza alcuna presunzione. D'altro canto non si gioca da soli, ci sono altre Nazionali con le stesse aspettative. Io sono fiducioso, ho visto i nostri ragazzi tranquilli e motivati, con una guida molto forte dal punto di vista caratteriale. Sono convinto che tireranno fuori tutto quello che hanno, hanno promesso di dare il meglio a noi e a tutti gli italiani".

Che idea si è fatto del ct Luciano Spalletti?

"Spalletti è la guida ideale in una fase come questa, per caratteristiche come uomo associate a determinate caratteristiche tecniche. C'è grande sintonia tra lui e tutta la squadra".

Dal successo di Tamberi a Euro 2024: cosa vi aspettate?

"Le vittorie nello sport sono sempre motivo di grande orgoglio, nonché occasione di promozione dello sport e della disciplina. Adesso si pensa alla prossima sfida, sono convinto che andremo avanti e faremo la nostra parte".