Minotti: "Il Napoli ha giocato con grande umiltà. Sulla finale con la Juventus..."

Lorenzo Minotti, opinionista per Sky Sport, ha detto la sua su chi vede favorito nella finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus: "La Juventus mi ha impressionato per l'intensità dei centrocampisti e per come ha interpretato la prima mezzora la gara col Milan. Il Napoli stasera è stato un po' mascherato: aveva la consapevolezza che l'Inter era più forte e ha giocato con umiltà. Gli azzurri e la Juventus sono più o meno sullo stesso livello"