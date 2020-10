Mirabelli: "Pirlo non ha mai allenato, chi lo sa se è bravo? Gattuso ha fatto gavetta..."

Massimiliano Mirabelli, ex ds del Milan, ha concesso un'intervista a Minuti di Recupero: "Gattuso ha fatto la gavetta, Pirlo no. Nessuno l’ha mai visto allenare, chi può dire se sia bravo? Lui la gavetta la sta facendo ora, alla Juve, in una società che ha esonerato chi ha vinto lo scudetto, che punta alla Champions. Non è detto che se sei stato Pirlo da calciatore ti ripeti in panchina. Bisogna ricominciare dal basso. La gavetta non è una vergogna.

Scudetto? Quest’anno tutto è possibile. La Juventus è in difficoltà e chi le sta dietro, Inter, Milan, Napoli o Atalanta, può approfittarne. Chi sarà la più brava potrà trionfare".