Mirabelli su Gattuso: "Ho sudato 7 camicie per convincere il Milan, il club voleva un nome importante"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il dirigente sportivo Massimiliano Mirabelli, ha raccontato un retroscena quando era ds al Milan: "Non era facile prendere Gattuso come allenatore. Dovevamo scegliere un nome importante per non ridimensionare il progetto e rilanciarlo. Inizialmente avevo dato a Rino la Primavera, l’ho visto lavorare per due mesi e ne ho apprezzato le qualità. Mi sono imposto con grande personalità con la proprietà cinese, perché Rino nella carriera da allenatore non aveva fatto un granché. Era infatti retrocesso col Pisa e in Svizzera e in Grecia non aveva avuto esperienza positve. Ho davvero dovuto sudare le proverbiali sette camicie, sono felice di avergli dato quella opportunità e la gioia di allenare un club che l’ha visto giocare per tanti anni. Ho regalato un gran allenatore al Calcio italiano, è giovane e potrà fare ancora meglio. Qunado fa bene una parte di me è contenta".