Podcast Le pagelle di Caporale: "Alisson Santos spacca la gara! Politano al top, 7 a Conte..."

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Il giornalista Carlo Caporale premia Politano e Alisson come MVP di Napoli-Milan, promossi a pieni voti anche Conte, Lobotka, Anguissa e Gutierrez

Il giornalista Carlo Caporale è intervenuto dopo Napoli-Milan 1-0 con le sue pagelle sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (qui per Iphone o qui per Android): "Milinkovic-Savic 5,5 - l'unica mezza insufficienza che ho dovuto dare. L'unico pallone su cui doveva stare più attento l'ha bucato clamorosamente, altri tiri non li ha subiti. Juan Jesus 6 - non al meglio ma comunque ordinato. Il suo contributo l'ha sempre dato, è stato sempre in posizione e non ha commesso errori, ma forse qualche problema fisico non l'ha del tutto smaltito. Buongiorno 6,5 - è stato abbastanza dominante all'interno dell'area di rigore, ha risolto tante situazioni aeree. Sta confermando di essere in grande crescita rispetto alle problematiche, anche di natura fisica, che aveva avuto. Olivera 6,5 - per me è stato pulito in fase difensiva e brillante anche in appoggio. Come braccetto quando ha potuto si è anche proposto in fase offensiva, suo il cross dal quale nasce il gol di vantaggio del Napoli.

Gutierrez 7 - benissimo. In fase difensiva impeccabile, ha pulito un sacco di palloni, si è sempre fatto vedere in fase di costruzione con personalità e qualità; ha giocato prima a destra e poi anche a sinistra. Spinazzola 6,5 - ha sfiorato il gol ma non è ancora al meglio dal punto di vista fisico, però la sua partita l'ha fatta. Anguissa 7 - è in crescita, non è ancora l'Anguissa che ad inizio stagione era dominante, però ci fa piacere che stia recuperando una forma importante. E quando è sorretto dalla condizione atletica... Lobotka 7 - forse un po' ha faticato per il play-off con la nazionale, però ha dato tutto fino alla fine e addirittura nel finale è andato uomo su uomo su Modric, in quell'arrembaggio disordinato del Milan. Ha limitato l'inventiva di Modric quindi ha tenuto bene.

De Bruyne e McTominay 6,5 - hanno avuto una crescita nel secondo tempo e un po' di difficoltà nel primo tempo in cui il Napoli non è stato perfetto. Nella ripresa con la crescita complessiva del Napoli, il loro apporto è diventato sempre più importante: De Bruyne dal punto di vista tecnico, McTominay con la sua duttilità facendo un po' tutto. Giovane 6,5 - dopo un inizio un attimo titubante, un po' di difficoltà, palloni difficili da giocare spalle alla porta per lui, poi pian piano è cresciuto e ha trovato fiducia. Ha fatto una bellissima azione nel secondo tempo dove ha mostrato tutte le sue qualità: è un giocatore sul quale sicuramente si può lavorare. Oggi è andato a sostituire Hojlund, lui può fare la prima punta ma atipica, non quello che va a surrogare il lavoro di Hojlund o Lukaku.

Politano 7,5 - se devo scegliere il migliore in campo premiamo Politano che ha trovato il gol partita. Alisson Santos 7,5 - ha spaccato la gara nel momento giusto, negli ultimi minuti la fatica si fa sentire e gli altri faticano a prendere un giocatore con l'esplosività di Alisson. Però poi tu la devi mettere quella qualità e quella personalità: oggi mi è piaciuta anche la sua sfrontatezza, e fino all'ultimo minuto ha fatto una sgroppata facendo respirare la squadra. Beukema e Elmas s.v. - in quei pochi minuti hanno contribuito con giocate comunque intelligenti. Conte 7 - ha letto la partita in maniera perfetta, ha indovinato i cambi, ha individuato un piano gara che poi è risultato vincente, quindi premio anche la strategia dell'allenatore del Napoli".