Monti: “Che partitaccia, questo è il calcio italiano. Primo dribbling di Alisson"

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Gianluca Monti, giornalista,, tramite un post sul suo profilo Instagram ha commentato Napoli-Milan 1-0

Gianluca Monti, giornalista, tramite un post sul suo profilo Instagram ha commentato Napoli-Milan 1-0: "Quello che abbiamo visto stasera è ciò che esprime il calcio italiano a livelli alti (seconda e terza in classifica). Semplicemente, una partitaccia. Il primo dribbling “vero” lo ha fatto Alisson quando è entrato. Il Milan con due punte impresentabili, il Napoli senza un’idea alternativa al “palla alla punta” che ovviamente senza Hojlund ha funzionato poco. Modric e De Bruyne che giocano passeggiando perché hanno appunto scelto un calcio con i ritmi compassati per chiudere la carriera".