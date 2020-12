Mistero Ghoulam? Dott. Canonico: "Lo vivo da 7 anni, è un atleta recuperato da tempo!"

Faouzi Ghoulam ieri è tornato titolare anche in campionato, dopo esserlo stato in Europa League nelle settimane precedenti. Infortunio definitivamente alle spalle? Sì per Raffaele Canonico, medico sociale della SSC Napoli, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Conosco Ghoulam da sette anni, ho vissuto con lui tutto l'iter. Negli ultimi due anni non ha mai saltato una seduta d'allenamento. Da un punto di vista fisico, organico, strutturale è un atleta da tempo recuperato. E' un grande atleta e un professionista esemplare. Poi è un ragazzo molto intelligente, è un piacere avere a che fare con alteti del genere".