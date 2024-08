Modena, il napoletano Palumbo: "Che emozione giocare al Maradona, siamo carichi!"

Il Modena si prepara alla sfida del Maradona di sabato contro il Napoli per i 32esimi di Coppa Italia. Ne ha parlato anche il centrocampista napoletano dei gialloblù Antonio Palumbo, come riporta calciomodena.it: “Siamo carichi, sappiamo di andare in un campo importante contro una squadra forte come il Napoli e cercheremo di fare il meglio possibile. Sono napoletano, quindi sarà emozionante giocare al Maradona.

Fa piacere vedere così tanta gente presente, è uno stimolo in più per allenarci sempre al massimo. I tifosi non ci hanno mai lasciato soli, nemmeno dopo un girone di ritorno veramente difficile Defrel? Non ha bisogno di presentazioni, la sua carriera parla da sola e ci darà sicuramente una grande mano".