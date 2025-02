Modugno: "Ngonge? Non ha trovato spazio con nessun allenatore del Napoli"

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto a Radio Marte: “Cambio modulo? Il calcio moderno ci porta lontano da una lettura classica dei moduli, i calciatori si muovono in base alle proprie caratteristiche ed è chiaro che la manovra di gioco cambia a seconda degli interpreti che scendono in campo.

Tecnicamente Okafor è considerato, ha cambio di passo, ha buone qualità ma in questo momento non è in perfette condizioni fisiche e con Conte si fatica e c’è bisogno di dare il massimo. Quindi non credo che in questo momento sia un giocatore su cui si possa fare affidamento. Anche Ngonge ha delle caratteristiche tecniche interessanti ma non ha trovato spazio con nessuno dei tecnici che sono passati a Napoli da quando veste la maglia azzurra.

Il mercato ha visto il Napoli prigioniero di mille situazioni e alla fine non è riuscito a chiudere quello che avrebbe voluto. Probabilmente il Napoli ha sbagliato il timing per il rinnovo perdendo la possibilità di trattenere Kvara".