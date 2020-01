Modugno: "Questo San Paolo mette paura, non tutti hanno le spalle larghe..."

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Napoli e del momento della squadra azzurra ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il momento sembra essere complicato. Ieri qualcosa di buono si può vedere, una squadra con delle idee che ha volontà. Qualcosa manca, lo paghi in equilibrio rd interdizione. Il San Paolo paradossalmente è quasi diventato un avversario, la situazione ambientale è pesante. Questa è una questione che va affrontata e risolta, non fa il bene di chi ama il Napoli. Questo San Paolo diventa avversario perché mette paura, non tutti hanno spalle larghe".