Moggi: "Il Napoli avrebbe davvero potuto lottare per il titolo"

"Un campionato che avrebbe anche potuto vincere la Juve se avesse battuto l’Inter. Anche se…”.

“Di cose facili nel calcio non ne ho mai viste… il Milan ha due risultati su tre, ma la partita contro il Sassuolo deve giocarla”. Così a Tuttomercatoweb l’ex dg della Juventus, Luciano Moggi.

Merito del Milan o demerito dell’Inter

“L’Inter ha più qualità, il Milan ha più attributi”.

Chiellini e l’addio alla Juve: che effetto le ha fatto?

“L’ho preso ragazzino… oggi è un uomo, si è pure laureato. È dirigente, si può vedere da tutte le parti. Di calcio ne capisce, farà strada anche in altre vesti”.

Dirà addio alla Juve anche Dybala.

“La Juve ha detto che non faceva parte del progetto. Evidentemente hanno un altro progetto. I motivi bisognerebbe conoscerli dall’interno. Io ho venduto Baggio perché non si adattava al gruppo”.

La Roma giocherà la finale di Conference in Albania. Una vittoria darebbe un senso alla stagione?

“Ha fatto un campionato discreto. Farà questa finale a Tirana, vuol dire che ha avuto un cammino comunque discreto. Certo, è pur sempre un trofeo. Ma in campionato non ha espresso grandi livelli. Un campionato che avrebbe anche potuto vincere la Juve se avesse battuto l’Inter. Anche se…”.

Anche se?

“Chi avrebbe davvero potuto lottare per il titolo è il Napoli”.