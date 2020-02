Moggi: "Napoli ingiustificabile contro il Lecce, la sconfitta ha azzerato l'entusiasmo"

Luciano Moggi, ex dirigente di Juventus e Napoli, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb soffermandosi anche sul Napoli di Gattuso.

Che batosta per il Napoli di Gattuso, contro il Lecce. “Secondo me è entrato in campo con la leggerezza di chi poteva vincere la partita per grazia ricevuta. Ha fatto mezz’ora bene, poi si è spento. Il Lecce con le sue ripartenza e giocando molto meglio del Napoli è riuscito a prevalere. Così i cinquantamila del San Paolo hanno rivisto lo spettro della squadra di Ancelotti. Neanche il rigore che ci poteva anche stare, giustifica la prestazione del Napoli”.

E sicuramente non è un colpa di Gattuso... “Tutto è cominciato dall’ammutinamento e le varie situazioni causate da De Laurentiis, sarà un anno un po’ brutto per il Napoli. Questa sconfitta ha azzerato tutto l’entusiasmo nato per la vittoria sulla Juve”.