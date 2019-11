Moggi sta con ADL: "I giocatori non hanno rispetto, li manderei in ritiro tutto novembre!"

L'ex dirigente del Napoli, Luciano Moggi, è intervenuto ai microfoni di Tmw riguardo le ultime vicende in casa azzurra: "I giocatori del Napoli non rispettano nessuno e su questo penso non ci siano dubbi. L’allenatore si era detto a non fare il ritiro, poi loro hanno preso la palla a balzo.

Con Luciano Moggi direttore una cosa del genere non sarebbe accaduta? Penso proprio di no. Al Napoli evidentemente ci sono personaggi che i calciatori ritengono superabili. Io una medicina ce l’avrei.

Ossia? Li manderei in ritiro per tutto novembre. Tanto per far capire chi comanda”.