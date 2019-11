Montefusco bacchetta il club: "Ha fatto perdere credibilità ad Ancelotti"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Vincenzo Montefusco, allenatore: “Quando una società decide di portare la squadra ritiro e l’allenatore ne viene a conoscenza da una dichiarazione del presidente pubblica si crea una grande confusione. Al di là di ciò che c’è scritto nel contratto, c’è un’etica che va rispettata e poi se si vuole avere una leadership nello spogliatoio non è questo il modo. Quando la squadra viene a sapere che l’allenatore era all'oscuro di tutto, questo diventa lo zimbello del gruppo e perde di credibilità. Ancelotti sa bene che queste cose minano il rapporto nello spogliatoio e il giocatore perde stima nel tecnico perché lo vede come uno che accetta tutto ciò che decide la società e il rapporto di stima è fondamentale in uno spogliatoio”.