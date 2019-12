Montefusco bacchetta : "Il Napoli è confuso, le tante formazioni diverse lo dimostrano"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Vincenzo Montefusco, ex allenatore del Napoli, interrogato proprio sul momento della squadra azzurra: “Se Ancelotti dice che un altro centrocampista non gli serviva, adesso ha tutte le colpe. Detto questo, il Napoli è confuso e le tante formazioni lo dimostrano. Stimo troppo Ancelotti per vedere quanto sta facendo in campo: sta commettendo errori non da lui, come inserire giocatori in ruolo in cui non rendono. Non si può non far giocare Mertens, ma neanche Callejon”.