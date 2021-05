Montefusco: "Ho allenato Spalletti, è un grande allenatore ma litiga con tutti"

L'ex allenatore Vincenzo Montefusco ha parlato a Canale 8 commentando la voce Spalletti accostato al Napoli: "L'ho avuto come giocatore due anni. Come allenatore è meglio di qualcuno che è stato pure a Napoli, ma come persona litiga anche con chi ha i palloni in mezzo al campo. E' un uomo che va a cercare il litigio con tutti. Ma come tecnico, ripeto, è un grande allenatore".