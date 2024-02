Montefusco: "Il Barça ha giocatori top, ma nel secondo tempo non ha superato la metà campo"

Nel corso di Fuorigioco su Tele A, l'ex giocatore, allenatore e dirigente del Napoli Enzo Montefusco ha parlato del pareggio Champions

Nel corso di Fuorigioco su Tele A, l'ex giocatore, allenatore e dirigente del Napoli Enzo Montefusco ha parlato del pareggio Champions del Napoli: "Il Barcellona nel secondo tempo non è uscito dalla sua metà campo. Non potevamo aspettarci di più considerando che Calzona è arrivato da poco. I primi 30' loro hanno dominato, ma sui 3-4 tiri Meret ha fatto un paio di parate, poi nel finale il Napoli ci ha anche provato. Non è stata una bella partita, il Barça l'ho visto però meglio di quello che mi aspettavo.

Dicevano che stavano rovinati ed invece... lì in mezzo Gundogan e De Jong sono tra i migliori in Europa ed alla fine il risultato è ottimo. Diamo tempo però a Calzona di poter allenare la squadra, altrimenti non cambia nulla".