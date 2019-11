Montefusco: "Napoli anche più forte dell'anno scorso, ma in campo non si vede..."

Vincenzo Montefusco, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “Il Napoli non l’ho ancora interpretato e non ci capisco nulla da un anno e mezzo. Ancelotti lo stimo moltissimo, ma non è possibile che il suo Napoli non abbia ancora un’identità alla sua seconda stagione. La squadra azzurra è anche più forte dell’anno scorso, ma in campo non si vede”.