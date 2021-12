Montella: "Balotelli ha il chiodo fisso dell'Italia. Scudetto? C'è anche il Napoli"

Vincenzo Montella, tecnico dell'Adana Demirspor, ha parlato a Radio Rai affrontando tanti argomenti. Queste le sue parole: "L'esperienza in Turchia va benissimo, sono contento e c'è modo di lavorare nelle condizioni giuste. Mi trovo molto bene, è un popolo umorale e hanno tanto entusiasmo. Il nostro presidente ha un cuore grande, mi ha lasciato la sua barca per un paio di giorni anche se abbiamo perso l'ultima partita".

Balotelli potrebbe riproporsi in Nazionale?

"Ha il chiodo fisso di tornarci, non è facile e lo sa perché è da tanto che non ci va. Lo sto seguendo in questo, ha l'obiettivo di provarci e Mancini valuterà la sua crescita. Deve ritrovare ancora un po' di condizione".

Lei è l'ultimo che ha vinto col Milan. Può farcela a vincere lo scudetto quest'anno?

"È una bella lotta, ormai i rossoneri non sono più una sorpresa e ci possono provare fino alla fine. Pioli ha dato un'anima. C'è poi l'Inter, oltre al Napoli, e l'Atalanta è una mina vagante. Sarà una bella lotta e mi auguro che sia incerta fino alla fine".