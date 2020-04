Montero sicuro: "Messi o Maradona? Diego è stato il più forte di sempre"

L'ex difensore della Juventus Paolo Montero, attuale tecnico della Sambenedettese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sul paragone tra Messi e Maradona: "Più difficile marcare Maradona o Messi? Sarebbe stato difficile con tutti e due. Per me il più forte di sempre è stato Maradona, ma a quei livelli lì sono tutti difficili da marcare. Affrontandoli ti rendi conto di quanto devi migliorare per sfidarli.

Come si marca Cristiano Ronaldo? E' forte fisicamente, è veloce, i tuoi compagni ti devono aiutare se non vuoi andare in difficoltà"