Montervino: "ADL 20 anni fa era già un visionario, vi racconto..."

vedi letture

Francesco Montervino, ex calciatore del primo Napoli di Aurelio De Laurentiis, ai microfoni di Radio Serie A ha raccontato un anneddoto di quegli anni: "Vénti anni fa De Laurentiis era già un visionario... Alle prime chiacchierate nel 2004 sentire parlare di pay-per-view, stadi multimediali, Arabia Saudita e Cina sembrava surreale e invece aveva ragione.

Era un visionario. Nelle prime partite - ha proseguito poi l'ex centrocampista azzurro - vedevamo arrivare negli spogliatoi celebrità come De Sica, Verdone, Muccino. Era un'atmosfera surreale. Mischiava l'atmosfera dello spettacolo con quella calcistica con naturalezza perché per lui era tutto uno spettacolo e tuttoggi la pensa". Ha così concluso Montervino, parole di elogio le sue nei confronti del presidente del Napoli che sin dall'inizio si è fatto ricordare per le sue abilità imprenditoriali.